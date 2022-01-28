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    28 января 2022, 17:53

    Общественник Зарифуллин назвал фильм «Гранит» знаковым

    Дарья Морозова

    Лидер движения «Новая Евразия» Павел Зарифуллин прокомментировал премьеру фильма «Гранит» в ЦАР. Он назвал это событие знаковым. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По данным ИА Nation News, Зарифуллин похвалил режиссера фильма Дениса Нейманда. Он назвал его патриотом и отметил, что любит его фильмы.

    «Считаю, что в „Граните“ он как раз показал все свои лучшие стороны как режиссера, художника и человека, видящего очень широко мир», — подчеркнул общественник.