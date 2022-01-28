Общественник Зарифуллин назвал фильм «Гранит» знаковым

Лидер движения «Новая Евразия» Павел Зарифуллин прокомментировал премьеру фильма «Гранит» в ЦАР. Он назвал это событие знаковым. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным ИА Nation News, Зарифуллин похвалил режиссера фильма Дениса Нейманда. Он назвал его патриотом и отметил, что любит его фильмы.

«Считаю, что в „Граните“ он как раз показал все свои лучшие стороны как режиссера, художника и человека, видящего очень широко мир», — подчеркнул общественник.