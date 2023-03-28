28 марта 2023, 15:55
Образы муми-троллей запретят использовать в России
Наследники писательницы Янссон решили запретить использовать образы муми-троллей в России
Наследники финской писательницы, художницы и иллюстратора Туве Янссон решили запретить использование образов муми-троллей в России. Об этом сообщил портал VPost со ссылкой на представителей компании Moomin Characters.
Лицензию на использование образов персонажей в России уже отозвали. Такое решение наследники создательницы муми-троллей приняли из-за санкционной политики и собственной позиции руководства Moomin Characters.
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Специалисты компании Brand4rent, которая представляет интересы финской организации в России, сообщили о приостановке выдачи авторских прав «в связи с происходящим в мире». Но вместо муми-троллей агентство может оформить лицензию на Чебурашку.
«Очень популярный сейчас вариант», — отметили в Brand4rent.
Из-за того, что владельцы уже отозвали лицензию, столичному торговому центру «Афимоллу» пришлось отменить детское мероприятие «Весенний фестиваль муми-троллей».
В начале марта еще одна финская компания объявила о том, что покидает российский рынок. Речь идет о производителе детской одежды Reima. Компания завершила процесс продажи своих российских подразделений.
Россия
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