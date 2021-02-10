Образовательный конфуз. Россияне включили Толстого, Достоевского и Гоголя в число величайших поэтов

Россияне включили в число величайших поэтов в мире прозаиков Льва Толстого, Федора Достоевского, Николая Гоголя, Антона Чехова и Ивана Бунина. Опрос провел Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Респонденты должны были ответить на открытый вопрос: «Кто по их мнению самый великий поэт мира?».

Солнцем русской поэзии для россиян продолжает оставаться Александр Пушкин. Для 78% опрошенных человек он главный поэт в мире. На втором месте Михаил Лермонтов, набравший 43% голосов. Тройку закрывает «озорной гуляка» Сергей Есенин. Поклонниками его творчества являются 37% россиян, участвующих в опросе. Поэзией Владимира Маяковского восхищаются 14%.

Около 11% респондентов не смогли предать свою любовь к творчеству Льва Толстого и назвали его величайшим поэтом в мире. Около 6% был не важен вопрос, на который они отвечали, ведь произведения Достоевского им нравятся больше, чем чьи-либо стихи.

Помимо Толстого и Достоевского, в опрос про поэтов просочились Николай Гоголь, набрав 3%, Иван Бунин, Антон Чехов и Иван Тургенев (все набрали по 2%).

Респонденты ВЦИОМа оказались настоящими патриотами. Среди зарубежных поэтов, согласно результатам опроса, можно выделить только двух — Уильяма Шекспира, про которого вспомнили 5% опрошенных, и Джорджа Байрона. Его читали 2% россиян, участвующих в опросе.

Опрос проводился по телефону на основе случайной выборки мобильных и стационарных номеров. Участие в исследовании приняли 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. Его приурочили ко Дню памяти А. С. Пушкина — 10 февраля.