Образ ежа Соника в кино изменили после негодования зрителей

Пугающий образ Соника из трейлера к фильму стал мемом. Режиссер принял критику и пообещал все исправить Подробнее

По данным информагентства, кинокомпания Paramount Pictures выложила в Сеть трейлер картины с обновленным ежом. Его сделали ниже, вернули белые перчатки и большие глаза. Кроме того, у Соника стало меньше зубов. Ожидается, что фильм выйдет на российские экраны в конце февраля следующего года.

В съемках приняли участие такие известные актеры, как Джеймс Марсден («Трасса 60», «Мир Дикого Запада») и Джим Керри, который вновь удивил своих поклонников, перевоплотившись в злобного доктора Роботника.