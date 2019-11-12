Образ ежа Соника в кино изменили после негодования зрителей
Фанаты сверхскоростного ежа Соника добились своего — создатели полнометражной ленты «Соник в кино» обновили образ главного героя из-за шквала критики, которая обрушилась на них после появления первого трейлера. Об этом сообщило ИА Nation News.
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По данным информагентства, кинокомпания Paramount Pictures выложила в Сеть трейлер картины с обновленным ежом. Его сделали ниже, вернули белые перчатки и большие глаза. Кроме того, у Соника стало меньше зубов. Ожидается, что фильм выйдет на российские экраны в конце февраля следующего года.
В съемках приняли участие такие известные актеры, как Джеймс Марсден («Трасса 60», «Мир Дикого Запада») и Джим Керри, который вновь удивил своих поклонников, перевоплотившись в злобного доктора Роботника.