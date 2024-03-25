Культура 25 марта 2024, 10:27 Обозреватель Вайцеховская: танцор Дрозд всю свою карьеру гоняется за призрачной птицей счастья

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская прокомментировала распад танцевальной пары Павел Дрозд — Елизавета Шанаева. Есть чувство сожаления, отметила эксперт.

«В данном случае, наверное, больше к 28-летнему партнеру, который всю свою карьеру, по сути, гоняется за какой-то призрачной птицей счастья», — заявила Вайцеховская.

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По ее мнению, Дрозд, часто меняя партнерш и тренеров, уверен, что пока просто не нашел в этом мире своих людей.