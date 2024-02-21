Культура 21 февраля 2024, 16:05 Обозреватель Мельман: потеря западного контента сильнее всего сказалась на россиянах до 40 лет

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Телевизионный обозреватель Александр Мельман рассказал, на ком сильнее всего сказалась потеря западного контента. К американскому и европейскому кино привыкли россияне до 40 лет, отметил эксперт в беседе с ИА НСН.

При этом более возрастные зрители не заметили уход данных фильмов. Советские люди довольствуются сериалами из Турции или Индии, пояснил специалист.

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По его словам, в конце «перестройки» популярностью также пользовались бразильские и мексиканские проекты. Они и сейчас находят отклик у возрастной аудитории.