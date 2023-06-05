05 июня 2023, 18:44
Обновленный павильон Московского транспорта открыли на площади Киевского вокзала
Мэр Собянин: павильон Московского транспорта открыли на площади Киевского вокзала
Обновленный павильон Московского транспорта на площади Киевского вокзала снова открылся. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Павильон, в котором рассказывается о Московских центральных диаметрах, создали в 2018 году. Экспозиция имела большой успех. Заметив интерес к выставке, ее решили реорганизовать и посвятить главным транспортным проектам столицы.
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Интерактивное пространство будет интересно посетить семьям с детьми. На VR-аттракционе «Кабина машиниста» можно управлять поездом на БКЛ, в «Игротеке» — крутить педали реальных велосипедов и ехать по виртуальным московским улицам, на «Маршрутизаторе» — сравнивать городские маршруты в разные годы.
Для старшеклассников и студентов историки, экскурсоводы, путешественники разработали специальные лекции.
Павильон Московского транспорта не имеет аналогов в мире. Уникальная образовательно-развлекательная площадка будет работать без выходных, с 09:00 до 21:00.
МЦД
Сергей Собянин
Москва 2023
Дептранс Москвы
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