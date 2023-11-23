Культура 23 ноября 2023, 13:51 Обновленную библиотеку «Нота» откроют в Красногвардейском районе Петербурга

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В Красногвардейской районе Петербурга 25 ноября открывается обновленная библиотека «Нота» с системой поиска книги «Книжный луч», которая помогает самому найти книгу от станции книговыдачи до полки по чеку с расположением книги. Об этом написал «Петербургский дневник».

Во время церемонии открытия гостей ждет танцевально-звуковой перформанс, встречи с художником-керамистом, выставка о культуре ресайкл, поэзия на стенах, квесты и VR-путешествия.

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По словам врио главы администрации Ольги Козловой, левое крыло библиотеки полностью ориентировано на работу с молодежью и взрослыми, а правое крыло посвящено детям.