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    15 июля 2020, 13:29

    Обнародована единственная сохранившаяся рукопись Шекспира

    Полина Петрова

    Британская библиотека опубликовала на своем сайте единственную сохранившуюся до наших времен рукопись пьесы Уильяма Шекспира «Сэр Томас Мор».
    Обнародована единственная сохранившаяся рукопись Шекспира

    Уточняется, что произведение посвящено врагу Генриха VIII, который был юристом и философом. Помимо прочего, в нем говорится о писателе Томасе Море. Сотрудники библиотеки отметили, что оригинал рукописи уцелел благодаря тому, что одно время она находилась под запретом, информирует «Вечерняя Москва».

    К тексту обратились только в XIX веке, когда рукопись оказалась в Британском музее. Кроме Шекспира произведение создавали Генри Четл и Томас Хейвуд. Определить это помог анализ почерка и слога, проведенный специалистами. Драматурги написали сцену народного бунта, которая открывается эпизодом под названием f.8v. и занимает три страницы рукописи.

    Ранее «360» сообщал, что продюсеры Тимур Бекмамбетов и Игорь Цай начали работу в США над фильмом по пьесе Уильяма Шекспира «Ромео о Джульетта». Уточняется, что Ромео впервые сыграет афро-американский актер Камарон Энгельс, Джульетту — американская актриса латиноамериканского происхождения Франческа Ноэль.