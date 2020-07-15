Обнародована единственная сохранившаяся рукопись Шекспира

Уточняется, что произведение посвящено врагу Генриха VIII, который был юристом и философом. Помимо прочего, в нем говорится о писателе Томасе Море. Сотрудники библиотеки отметили, что оригинал рукописи уцелел благодаря тому, что одно время она находилась под запретом, информирует «Вечерняя Москва».

К тексту обратились только в XIX веке, когда рукопись оказалась в Британском музее. Кроме Шекспира произведение создавали Генри Четл и Томас Хейвуд. Определить это помог анализ почерка и слога, проведенный специалистами. Драматурги написали сцену народного бунта, которая открывается эпизодом под названием f.8v. и занимает три страницы рукописи.

Ранее «360» сообщал, что продюсеры Тимур Бекмамбетов и Игорь Цай начали работу в США над фильмом по пьесе Уильяма Шекспира «Ромео о Джульетта». Уточняется, что Ромео впервые сыграет афро-американский актер Камарон Энгельс, Джульетту — американская актриса латиноамериканского происхождения Франческа Ноэль.