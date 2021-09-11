Обладателем «Золотого льва» стал французский фильм «Событие»

Главной награды Венецианского кинофестиваля статуэтки «Золотого льва» в этом году удостоилась картина французского режиссера Одри Диван «Событие». За победу боролась 21 картина. Российский фильм «Капитан Волкогонов бежал» режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова отмечен не был.

Как сообщили организаторы кинофестиваля, церемония награждения состоялась на острове Лидо.

Главная героиня фильма «Событие» в 1963 году попадает в сложную ситуацию. Она беременна, но аборты в то время в ее стране были запрещены. Студентка пытается найти выход из трудного положения.

«Серебряного льва» за лучшую режиссуру получила Джейн Кэмпион за картину «Сила собаки».

Гран-при жюри достался фильму «Рука Бога» режиссера Паоло Соррентино.

Лучшим актером и обладателем «Кубка Вольпи» признали Джона Аркиллу за роль в фильме «На работе: пропавшие 8» режиссера Эрика Матти.

«Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль достался Пенелопе Крус, сыгравшей в фильме «Параллельные матери» Педро Альмодоваро.

За лучший сценарий была отмечена Мэгги Джилленхол за фильм «Незнакомая дочь».

Награду за выдающиеся карьерные достижения на Венецианском кинофестивале ранее вручили актрисе Джейми Ли Кертис.