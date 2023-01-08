Эксклюзив 08 января 2023, 19:32 «Обладал огромным авторитетом». Леонид Эрман держал в тонусе все службы театра Актер Леонтьев: театр воспринимал Эрмана как строгого отца, помощника и учителя РИА «Новости»

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Ушедший из жизни заслуженный деятель искусств России Леонид Эрман остался в памяти коллег как исключительно профессиональный, дотошный директор, который вмешивался буквально во все. Благодаря своей скрупулезности и ответственности он держал в тонусе театральные службы. Об этом «360» рассказал народный артист России Авангард Леонтьев.

«Директор он был исключительно профессиональный, дотошный, вмешивался во все — от А до Я. Не было такой службы в театре, чтобы она не ощущала его контроль. Была дисциплина, в самом лучшем смысле, он имел огромный авторитет», — рассказал артист.

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Леонтьев остановился отдельно на инспекциях зрительного зала и сцены, которые Эрман не уставал устраивать каждый день.

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«Он был таким директором, который перед каждым спектаклем принимал зрительный зал. Директор с уборщицами обходил все ряды и проверял, нет ли оброненного фантика. Он также проверял сцену, ее готовность к вечернему спектаклю, замечая даже все самые мелкие недочеты, которые могли быть», — подчеркнул артист.

Он назвал Эрмана воплощением наяву мечты всех театральных людей о том, каким должен быть руководитель — директор или директор-распорядитель.