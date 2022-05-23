Обязательное написание слова «бог» с большой буквы раскритиковали

Лингвист Есения Павлоцки назвала нелогичным написание слова «бог» с большой буквы в любом случае. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Она отметила, что это уместно в религиозном контексте. На остальные случаи это правило не должно распространяться.

«Когда мы говорим об олимпийских богах, об ацтекских? У нас что, Аполлон тоже с большой буквы? Сомневаюсь», — пояснила Павлоцки.

Она уточнила, что написание этого слова с заглавной буквы подчеркивает единобожие в православии или католицизме. Это означает, что подразумевается именно Иисус. Если речь идет, например, о древнегреческих богах, контекст меняется.

«Как бог может быть конкретным, с большой буквы, если их несколько?» — подчеркнула лингвист и добавила, что в таком значении надо упоминать имя, которое в любом случае начинается с заглавной буквы.