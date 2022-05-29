Объявлены победители Каннского кинофестиваля

На прошедшем 75-м Каннском кинофестивале гран-при поделили фильм «Близко» и «Звезды в полдень». Золотую пальмовую ветвь взяла кинолента «Треугольник печали». Церемония закрытия также велась на сайте смотра.

Награды, как уточнил ТАСС, получили режиссеры фильмов Лукас Донт и Клер Дени.

Почетного приза кинофестиваля удостоилась кинолента бельгийских режиссеров братьев Дарденн «Тори и Локита».

Приз установили специально в честь 75-й годовщины Каннского кинофестиваля.

Специальный приз жюри разделили итальянская картина «Восемь гор» и польская «Иа».

Золотая пальмовая ветвь досталась киноленте «Треугольник печали». Награду в номинации «лучший сценарий» взял швед Тарик Салех. Из-под его пера вышел сценарий к собственному фильму «Парень с небес».

Актер из Южной Кореи Сон Кан-хо стал обладателем приза за лучшую мужскую роль. В номинации «лучшая женская роль» победу одержала иранская актриса Захра Амир Эбрахими.

Украинский режиссер Сергей Лозница, получая награду на Каннском кинофестивале за вклад в киноискусство, произнес речь в защиту русской культуры. Режиссер уверен, что люди культуры должны «сделать усилие, чтобы противостоять варварству». Лозница призвал «сохранять здравый смысл и защищать культуру».