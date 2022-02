Объявлены номинанты на «Оскар-2022»

Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар». Церемония вручения наград пройдет 27 марта. Кандидатов на статуэтки объявили в прямой трансляции на YouTube-канале премии.

За главную награду «Лучший фильм» поборются «Белфаст», «Кода», «Не смотрите наверх», «Сядь за руль моей машины», «Дюна», «Король Ричард», «Лакричная пицца», «Аллея кошмаров», «Власть пса» и «Вестсайдская история».

На статуэтку за «Лучшую мужскую роль» претендуют Уилл Смит, Эндрю Гарфилд, Дензел Вашингтон, Бенедикт Камбербэтч и Хавьер Бардем.

На награду «Лучшая женская роль» номинированы Джессика Честейн, Оливия Колман, Пенелопа Крус, Николь Кидман и Кристен Стюарт.

На номинацию «Лучший адаптированный сценарий» выдвинули фильмы «Дюна», «Кода», «Сядь за руль моей машины», «Незнакомая дочь» и «Власть пса».

Кандидатами на награду «Лучшая мужская роль второго плана» стали Джонатан Кимбл Симмонс, Трой Костур, Киаран Хайндс, Джесси Племонс и Коди Смит-Макфи.

На награду «Лучший анимационный фильм» номинировали «Энканто», «Лука», «Митчеллы против машин», «Райя и последний дракон», «Побег».

В номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» представлены «БоксБалет», Robin Robin, The Windshild Wiper, Bestia, Affairs of the Art.

На награду «Лучшая женская роль второго плана» претендуют Джесси Бакли, Ариана Дебоуз, Джуди Денч, Кирстен Данст и Анжаню Эллис.

Кандидатами на награду «Лучший фильм на иностранном языке» стали «Побег», «Рука бога», «Сядь за руль моей машины», «Лунана» и «Худший человек на свете».

На премию за «Лучший монтаж» номинированы «Не смотрите наверх», «Дюна», «Король Ричард», «Тик-так, бум!» и «Власть пса».

В номинации «Лучший дизайн костюмов» представлены фильмы «Дюна», «Круэлла», «Сирано», «Вестсайдская история» и «Аллея кошмаров».

За награду «Лучший звук» поборются «Дюна», «Белфаст», «Не время умирать», «Вестсайдская история» и «Власть пса».

На «Лучший саундтрек» претендуют «Дюна», «Энканто», «Не смотрите наверх», «Параллельные матери» и «Власть пса».

На награду «Лучший грим» претендуют фильмы «Поездка в Америку — 2», «Дом Гуччи», «Круэлла», «Дюна», «Глаза Тэмми Фей».

В номинации «Лучшая операторская работа» представлены фильмы «Дюна», «Вестсайдская история», «Аллея кошмаров», «Власть пса» и «Макбет».

В номинации «Лучшие визуальные эффекты»: «Дюна», «Главный герой», «Шан-Чи», «Человек-паук: Нет пути домой», «Не время умирать».