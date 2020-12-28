Объявлены номинанты на кинопремию «Золотой орел» 2020

За статуэтку в номинации «Лучший фильм» поборются пять фильмов: «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Союз спасения» Андрея Кравчука, «Стрельцов» Ильи Учителя, «Лед 2» Жоры Крыжовникова и «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского.

В номинации «Лучшая режиссерская работа» числятся Андрей Зайцев, Жора Крыжовников и Андрей Кончаловский. Лучший телевизионный сериал жюри будет выбирать среди «Заступников» Владимира Котта, «Триггера» Дмитрия Тюрина и «Ученицы Мессинга» Владимира Нахабцева.

Звание лучшего актера в кино может достаться Юрию Борисову («Калашников»), Максиму Матвееву («Союз спасения») или Александру Петрову («Стрельцов»), отметило РИА ФАН. Среди актрис за звание поборются Ольга Озоллапиня («Блокадный дневник»), Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи») и Стася Милославская («Стрельцов»).

Торжественная церемония вручения премии пройдет 22 января 2021 года.

Национальная премия в области кинематографии «Золотой орел» учреждена в 2002 году Академией кинематографических искусств и наук России. Цель мероприятия — поддержка отечественного кинематографа, сохранение культурной самобытности и основ национального кинопроизводства, а также поощрение лучших работ российского и зарубежного киноискусства.