Объявлены лауреаты «Премии Рунета»

Лауреатами «Премии Рунета — 2021» стали 54 организации и персоны. Церемонию вручения национальной награды провели 7 декабря на площадке кинотеатра «Художественный». Ее вручали в девяти основных и четырех специальных номинациях, а также по итогам народного голосования в категориях «Кто», «Что» и «Где».

Борьбу за статуэтки вели IT-гиганты, государственные, коммерческие и общественные организации. На премию также номинировали стартапы различных направлений, СМИ и проекты, популяризирующие культурный и здоровый образ жизни.

«Приятно наблюдать за тем, как наша отрасль растет, развивается. Доказательством этого служат наши уважаемые лауреаты, итоги работы которых мы сегодня с вами наблюдаем», — сказал директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

В номинации «Государство и общество» лауреатами стали благотворительный фонд «Подари жизнь», АНО «Диалог», правительство Москвы (проект Цифровая экосистема Москвы), ФНС России, программа «Пушкинская карта» / АО «Почта Банк».

Победителями в номинации «СМИ и Массовые коммуникации» назвали телеканал «360», медиахолдинг Independent Media, X5 Group (проект Food.ru), АО «Коммерсантъ».

Проект правительства Москвы «Московская электронная школа» (МЭШ) получил награду в номинации «Образование и кадры». Ее лауреатами также стали проект программы «Сбер для детей и родителей» совместно с Rambler&Co, ООО «Цифровое образование» (проект ИКОП «Сферум»), образовательная платформа «Нетология» (ООО «Нетология»), компания Samsung Electronics.

В номинации «Наука, технологии и инновации» отметили Gett, Иннотех, Skillbox, Промобот, SberDevices и «Билайн». Общественное телевидение России, проект «Путь героя» информационного агентства ТАСС и киностудии «Союзмультфильм», «Эмпатия Манучи» (авторский канал Манучарова Вячеслава), ФГБУК «Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея» победили в номинации «Культурные проекты в Сети».

В номинации «Игровая индустрия и киберспорт» лауреатами стали Федерация компьютерного спорта города Москвы — «Московский Киберспорт», ESforce Holding, Cybersport.Metaratings, MetaMMA, Goose Gaming.

Одной из специальных номинаций премии в 2021 году стали «Креативные индустрии». Ее лауреатами назвали Ассоциацию профессиональных участников творческой экономики «Федерация креативных индустрий», ООО «Гэллэри Сервис», Vinci Agency, проект по веб-инклюзии (Студия Артемия Лебедева).

Лучшими в номинации «Здоровье и медицина» оказались Здоровье.ру, проект «Здоровое питание» (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека), правительство Москвы (проект по использованию технологий компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта (ИИ) для анализа медицинских изображений).

СберМаркет, Balance Platform, Московская биржа, Метарейтинг стали лауреатами номинации «Экономика и бизнес». «За развитие среднего и малого бизнеса в Рунете» наградили портал для предпринимателей Smallbusiness.ru, ПАО «МТС» (проект «Знаем лично»), Банк ВТБ ПАО (проект интернет-банк).

Лауреатом номинации «#СЧАСТЬЕЕСТЬ» выбрали Автономную некоммерческую организацию по развитию экологических, социальных и патриотических проектов «Сад Памяти». Проект Oh My Град, «Россия: 85 приключений» (проект онлайн-медиа Russia Beyond, входящее в телесеть RT), АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Туристический сервис RUSSPASS, комитет по туризму города Москвы (проект Discovermoscow.com) отмечены за «Развитие внутреннего туризма».

В номинации «Открытые коммуникации» победили мэр Вологды Сергей Воропанов, правительство Тульской области, Федеральное агентство по туризму (портал Russia.travel).

Лауреатами народного голосования в номинации «Кто» стал Дмитрий Спиридонов, в номинации «Что» — Forza, «Где» (лучший цифровой регион) — Москва.

За персональный многолетний вклад в развитие интернет-отрасли получил награду экс-глава Роспечати Михаил Сеславинский.

Проекты номинантов прошли два этапа экспертной оценки — экспертным клубом и экспертным советом. Экспертный клуб — открытое сообщество, в состав которого входят свыше тысячи IT-профессионалов. Экспертный совет состоит из топ-экспертов — отраслевых, общественных, государственных.

Помочь определить победителей помог искусственный интеллект: специальный алгоритм был разработан в рамках хакатона, организованного АНО «Россия-страна возможностей».