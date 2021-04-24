Объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина» в номинациях худшие фильм, актер, актриса, режиссер. Видеоролик с объявлением победителей за самые сомнительные достижения в кинематографе опубликован на YouTube.

Документальная картина «Абсолютное доказательство» получила «Золотую малину» в номинации «Худший фильм». В ленте 2021 года рассказывается о якобы имевших место махинациях, нацеленных на вмешательство в президентские выборы в США. В фильме Браннона Хауса и Майка Линделла представлена версия, что противники предыдущего американского лидера Дональда Трампа якобы могли незаконными методами повлиять на итоги голосования в 2020 году.

В этой категории, считающейся основной, также были представлены «365 дней», «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», «Остров фантазий» и фильм «Мьюзик».

Главную роль в «Абсолютном доказательстве» исполнил Майк Линделл — глава компании MyPillow, занимающейся производством подушек, сторонник Трампа. Его признали худшим актером.

Кейт Хадсон получила «Золотую малину» в номинации «Худшая актриса» за роль в фильме «Мьюзик».

Австралийская певица Сиа отличилась в номинации «Худший режиссер» тоже за «Мьюзик».

«Золотую малину» за роль второго плана получил бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Он несколько лет работал личным адвокатом Трампа и сыграл ключевую роль в попытках оспорить итоги президентских выборов 2020 года. Джулиани сыграл в кинокартине «Борат-2» Джейсона Уолинера. В ленте использованы фрагменты постановочного интервью с Джулиани. Сам он заявлял, что не хотел сниматься в фильме.

Кроме того, Джулиани получил «Золотую малину» в номинации «Худший актерский дуэт» за одну из сцен в интервью.

Премия «Золотая малина» учреждена в 1980 году. Номинантов выбирает одноименный фонд, в который входят около 700 человек из США и еще 19 стран. На премию можно выдвинуть фильмы, которые показали в США и Канаде в течение года. Статуэтка представляет собой пластиковую модель ягоды, покрытую золотистой краской, ее стоимость не превышает пяти долларов.