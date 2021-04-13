Объявлены имена ведущих церемонии «Оскар»

Организаторы церемонии вручения премии «Оскар» раскрыли список звезд, которые будут объявлять лауреатов. Имена названы в ролике-анонсе, который опубликован на официальной странице церемонии в Instagram.

Согласно опубликованным кадрам, заветную статуэтку победителям вручат Питт, Риз Уизерспун, Хоакин Феникс, Зендая, Харрисон Форд, Лора Дерн и другие звезды Голливуда. Организаторы подчеркнули, что это не окончательный список.

Церемония награждения пройдет в ночь с 25 на 26 апреля в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

На премию в номинации лучший фильм претендуют восемь картин: «Отец», «Иуда и черный мессия», «Манк», «Минари», «Звук металла», «Суд над чикагской семеркой», «Девушка, подающая надежды».

По мнению экспертов, главным претендентом остается фильм режиссера Хлои Джао «Земля кочевников». Картина уже получила премии BAFTA и «Золотой глобус» и отмечена на Венецианском кинофестивале.