Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»

Кроме «Ирландца» и «Джокера», на получение награды претендует картина «Брачная история». В ней рассказывается о разводе театрального режиссера с женой-актрисой, фильм о Первой мировой войне «1917» и история избрания Папы Римского Франциска «Два папы».

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В список кандидатов на «Лучший иностранный фильм» попали работа американки Лулу Ванг «Прощание», «Отверженные» француза Ладжа Ли, последняя работа испанского режиссера Педро Альмодовара «Боль и слава», «Паразиты» корейца Пон Чжун Хо и «Портрет девушки в огне» француженки Селин Сьямма.

Претендентами в номинации «Лучший анимационный фильм» стали «Холодное сердце 2», «Как приручить дракона 3», переснятый в виде фильма «Король Лев», «История игрушек 4» и «Потерянное звено».

Среди претендентов на получение премии как лучший мини-сериал или телевизионный фильм представлены: мини-сериал «Чернобыль», «Фосси/Вердон» (о бродвейском хореографе Бобе Фосси и его отношениях с танцовщицей Гвен Вердон), «Невероятное» (история об изнасиловании девочки-подростка, чьим показаниям не поверили), «Уловка-22» — мини-сериал по роману Джозефа Хеллера о боевых действиях во время Второй мировой войны и «Самый громкий голос» — история основателя телеканала Fox News Роджера Эйлса.

Вручение премии «Золотой глобус» пройдет 5 января. Это будет 77-я церемония. Ведущим станет актер Рики Джервэйс.