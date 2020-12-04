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    04 декабря 2020, 14:38

    Объявлены дата и место прощания с Плотниковым

    Алена Макаренко

    Прощание с народным артистом России Борисом Плотниковым пройдет 5 декабря в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова. Информация появилась на сайте культурного учреждения.

    В этом театре артист служил с 2002 года.

    Гражданская панихида начнется в 11:00 на основной сцене МХТ в Камергерском переулке. А в 13:00 состоится отпевание в храме Николая Чудотворца на Рябиновой улице.

    Похоронят Плотникова на Троекуровском кладбище.

    Актер умер 1 декабря от коронавируса. Артиста госпитализировали в середине ноября, у Плотникова развилась пневмония. Последнюю неделю жизни он провел на аппарате ИВЛ.

    Плотников известен по роли доктора Борменталя в «Собачьем сердце».

    Народный артист РФ Эрнст Романов знал Плотникова многие годы. Он назвал актера «чудо-человеком» и «великолепным слушателем». Артисты снимались вместе в картине Дмитрия Месхиева «Гамбринус». А советский и российский режиссер Владимир Бортко назвал Плотникова замечательным актером. Он работал вместе с актером только над «Собачьим сердцем», но режиссер навсегда запомнил его игру.