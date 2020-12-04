Объявлены дата и место прощания с Плотниковым

В этом театре артист служил с 2002 года.

Гражданская панихида начнется в 11:00 на основной сцене МХТ в Камергерском переулке. А в 13:00 состоится отпевание в храме Николая Чудотворца на Рябиновой улице.

Похоронят Плотникова на Троекуровском кладбище.

Актер умер 1 декабря от коронавируса. Артиста госпитализировали в середине ноября, у Плотникова развилась пневмония. Последнюю неделю жизни он провел на аппарате ИВЛ.

Плотников известен по роли доктора Борменталя в «Собачьем сердце».

Народный артист РФ Эрнст Романов знал Плотникова многие годы. Он назвал актера «чудо-человеком» и «великолепным слушателем». Артисты снимались вместе в картине Дмитрия Месхиева «Гамбринус». А советский и российский режиссер Владимир Бортко назвал Плотникова замечательным актером. Он работал вместе с актером только над «Собачьим сердцем», но режиссер навсегда запомнил его игру.