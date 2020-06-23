«Объявлена уникальным наследием»: Безруков объяснил, как поправки в Конституцию помогут российской культуре

Переход культуры из сферы услуг в статус уникального наследия народа позволит рассчитывать на дополнительную поддержку со стороны государства. Кроме того, это позволит сохранить самобытность многонационального народа России. Об этом в беседе с «360» заявил художественный руководитель Московского Губернского театра, народный артист Сергей Безруков.

«Благодаря поправкам в Конституции, культура официально, на уровне основного закона страны объявлена уникальным наследием народа и будет гарантированно поддерживаться и охраняться государством», — заявил артист.

Он подчеркнул, что в последнее время многие начали воспринимать культуру как сферу услуг, а между тем это один из столпов существования цивилизованного общества.

«Томас Манн сказал, что театр — это то место, где толпа превращается в народ. Это применимо к культуре в целом: театр, кино, литература, архитектура, музыка, музеи — это все составляющие культуры, которые формируют общество», — пояснил Сергей Безруков.

Артист заявил, что до последнего времени к культуре относились по остаточному принципу, особенно это стало очевидно в период распространения коронавируса. После принятия поправки в Конституцию сфере культуры начнут уделять большее внимание.

Это особенно важно в современном мире, который живет в эпоху глобализации, когда широко распространяется культурный ширпотреб в одежде, еде и музыке. Повышение статуса культуры позволит сохранить самобытность многонационального российского народа.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ планировали провести 22 апреля. Но из-за ситуации с распространением коронавируса дату отложили до нормализации эпидемической обстановки. Президент России Владимир Путин предложил провести голосование 1 июля. Своим указом он объявил этот день выходным с сохранением заработной платы. Проголосовать досрочно без посещения избирательных участков смогут жители Москвы и Нижегородской области, которые подали заявку об электронном способе волеизъявления. Остальные граждане смогут прийти на свои избирательные участки для досрочного голосования начиная с четверга, 25 июня.