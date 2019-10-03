Объявлена даты премьеры фильма с Аленом Делоном

В предыдущий раз 83-летний актер засветился на экранах кинотеатров в 2008 году. Тогда он исполнил большую роль — роль Цезаря в комедии «Астерикс на Олимпийских играх». После этого Делон лишь изредка снимался в фильмах и исполнил небольшую роль в новелле «Париж» — российской антологии «С Новым годом, мамы!».

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«Полное сходство» — работа 74-летнего журналиста, актера и продюсера Денизо, которую он впервые представит на суд зрителей. Он также выступил соавтором сценария. Съемки фильма прошли осенью 2018 года.

Делон исполнил в «Полном сходстве» роль самого себя. Его съемочный процесс ограничился одним днем.

Пока не известно, увидят ли новую кинокартину российские зрители.

Делон объявлял о завершении своей карьеры в 2017 году. В его послужном списке числится более 90 ролей.