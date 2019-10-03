  • Объявлена даты премьеры фильма с Аленом Делоном

    03 октября 2019, 16:07

    Алена Макаренко

    Известного французского актера Алена Делона вскоре снова покажут на больших экранах. Фильм Мишеля Денизо «Полное сходство» представят во Франции 27 ноября. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Le Figaro.

    В предыдущий раз 83-летний актер засветился на экранах кинотеатров в 2008 году. Тогда он исполнил большую роль — роль Цезаря в комедии «Астерикс на Олимпийских играх». После этого Делон лишь изредка снимался в фильмах и исполнил небольшую роль в новелле «Париж» — российской антологии «С Новым годом, мамы!».

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    «Полное сходство» — работа 74-летнего журналиста, актера и продюсера Денизо, которую он впервые представит на суд зрителей. Он также выступил соавтором сценария. Съемки фильма прошли осенью 2018 года.

    Делон исполнил в «Полном сходстве» роль самого себя. Его съемочный процесс ограничился одним днем.

    Пока не известно, увидят ли новую кинокартину российские зрители.

    Делон объявлял о завершении своей карьеры в 2017 году. В его послужном списке числится более 90 ролей.