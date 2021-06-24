Объявлена дата выхода мультфильма по Mortal Kombat

Продолжение мультфильма «Легенды „Секретной битвы“: Месть Скорпиона» выйдет 31 августа. Официальную дату объявил создатель франшизы Mortal Kombat Эд Бун, написало ИА Nation News.

А дебютный трейлер представят на следующей неделе. Мультфильм уже получил обложку.

Над анимационной лентой трудятся многие авторы оригинальной картины. Эд Бун также взял на себя роль консультанта проекта. Поклонники увидят не только полюбившихся персонажей, но и новых героев: Ди’Вору, Джейда и Смоука.

Сюжет развернется сразу после развязки предыдущего мультфильма. Могущественный император Шао Кан принудил лорда Райдэна и группу его отважных бойцов присоединиться к еще одной смертельной битве за судьбу Вселенной. А Скорпион отправился на поиски загадочного артефакта Старших богов, благодаря которому удастся призвать существо, способное уничтожить все вокруг.

Мультфильм будет наполнен большим количеством жестоких сцен, которыми отличаются видеоигры, и получит взрослый рейтинг.