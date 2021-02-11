Объявлен основной конкурс Берлинского кинофестиваля

Пятнадцать фильмов вошли в основной конкурс Международного Берлинского кинофестиваля. Об этом говорится в сообщении организаторов.

На фестиваль отобрали работы из Франции, Румынии, Ирана, Германии, Японии, Мексики и Грузии. Организаторы отмечают, что этот конкурс «менее богат, но очень плотен по содержанию и стилю».

Эти 15 кинокартин из 16 стран будут бороться за Золотого и Серебряного медведей.

Из-за коронавирусных ограничений фильмы, представленные на смотре, покажут онлайн только для профессиональной аудитории — представителей индустрии и прессы.

Берлинский международный кинофестиваль традиционно проходит в конце февраля, напомнило ИА НСН. Однако из-за пандемии его разбили на два этапа: 1–5 марта — онлайн-формат, 9–20 июня — открытые показы фильмов для широкой публики.

В 2021 году основная масса фильмов, попавших в основной конкурс Берлинале, — работы режиссеров, которые уже выступали на фестивале. Новые киноленты показывают, как кинематографисты «реагируют на текущие глобальные потрясения с помощью глубоко личных фильмов».