Объявили итоги проекта «Малыми делами богата Россия» и творческого конкурса среди журналистов региональных СМИ

Итоги подвели в пресс-центре «Аргументов и фактов». Каждый год фонд президентских грантов выдает НКО тысячи грантов на миллиарды рублей. большую часть выигрывают участники из регионов: там же они реализуют свои проекты в разных сферах. Начинания могут быть небольшими, но очень важными для культуры, социальной защиты, экологии и других направлений развития гражданского общества.

При этом активисты редко продвигают свои проекты в СМИ. А журналисты не всегда понимают, что деятельность социально ориентированных НКО может стать материалом для публикации. Поэтому благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» решил изменить ситуацию: он придумал проект, который помог бы журналистам и представителям НКО стать партнерами. Идея выиграла президентский гранд, а издательский дом «Аргументы и факты» стал партнером.

Участвовать в проекте стали и региональные представительства «АиФ». Пресс-туры в некоммерческие организации, реализовавшие проекты на средства Фонда президентских грантов, организовали в 50 регионах страны. В них участвовали журналисты местных СМИ и блогеры. В результате в рамках конкурса опубликовали 620 журналистских материалов, которые приняли участие в творческом конкурсе «Большое дело малых инициатив».

Круглый стол прошел в онлайн формате. Там присутствовали представители некоммерческих организаций, в которые журналисты выезжали в ходе пресс-туров, а также сами авторы материалов.

«Мы на самом деле делаем много, но не всегда можем об этом красиво рассказать. А рассказывать, конечно, надо. Мы благодарны „Аргументом и фактам“ за то, что они несколько лет назад рассказали о нас в еженедельнике. Мы этим материалом делимся и в социальных сетях, перепечатываем на бумаге. Это очень важно для нашей работы», — расссказал руководитель проекта «НЕБОтерапия» благотворительного фонда «Подари Любовь Миру» из Московской области Алексей Волков.

Директор благотворительного фонда «АиФ.Доброе сердце» Екатерина Донских отметила, что на своем примере знает, как важно для НКО взаимодействие со СМИ.

«Наш учредитель — издательский дом „Аргументы и факты“. И 15 лет назад именно из материалов в еженедельнике „АиФ“ мы и возникли. Журналисты писали о том, что кому-то сложно получить лекарства, кому-то — коляску. У кого-то были другие проблемы, которые самостоятельно решить он не мог. Читатели обращались в газету и говорили: „Мы хотим помочь этому человеку“», — пояснила она.

Донских уверена, что у НКО и у СМИ единая задача — помочь в решении социальных проблем.

Важность социальных новостей

Председатель Союза журналистов России, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Соловьев отметил, что практически все участники проекта — члены Союза журналистов. Речь идет о 80% авторов, материалы которых участвовали в конкурсе.

«Идея объединить НКО и журналистов прекрасна, и получается, что она была воплощена уже в самих участниках, потому что Союз журналистов — это тоже некоммерческая организация», — подчеркнул он.

Соловьев подчеркнул, Что темы, которые освещали в рамках проекта, очень важны для районных и региональных СМИ.

«Темы о добрых инициативах, социальных проектах — это их темы. Я надеюсь, что мы доживем до тех времен, когда у нас, как и в США, будут расти тиражи региональных газет, потому что людям все больше становится интересно то, что происходит рядом с их домом, что происходит в их городе, их поселке», — отметил Соловьев.

Народный художник Никас Сафронов подчеркнул, что такое происходит не только в США, но и в Англии.

«Я часто бываю там у своего сына. И там четыре-пять каналов, где нет никакой рекламы, и вся информация там позитивная. Транслируются именно хорошие новости — они постоянно муссируются, поддерживаются и простыми людьми, и государством», — пояснил он.

Сафронов отметил, что в России, к сожалению, все иначе.

«Я купил аппарат ИВЛ для детской инфекционной больницы, подарил две подарков детям из Дагестана, оформил школу, посадил деревья сорта Никас — никому такие новости не интересны. Но если кто-то о тебе сказал какую-то глупость неправдивую — тогда все подхватят. Идет хайп вокруг разных высосанных из пальца новостей: одна звезда подралась, другая звезда напилась в каком-то баре… То есть новости, которые ничего хорошего в себе не несут», — отметил он.

Художник уверен — рассказывать надо о хороших вещах. Например, человек спас ребенка на пожаре, пионер расчистил лес от мусора. Главное, чтобы они были добрыми, важными и значительными — а таких событий сейчас много. Важно обращать на них внимание.

«Знаете, когда котенок не хочет пить молоко, его надо заставлять. Так и здесь — надо муссировать, чтобы с детства человеку прививать чувство культуры, этики, ценности добрых дел. Раньше это было: доска почета, доска позора… Я рисовал карикатуры на школьников, которые что-то плохо делали и наоборот. Если человек настроен на позитив, у него все идет позитивно в жизни. Он и друзей находит, и делами своими позитив тиражирует. Это хорошие истории и для других пример», — подчеркнул Сафронов.

Актер театра и кино, телеведущий Евгений Кулаков подчеркнул важность освещения СМИ социальных проблем. В пример он привел историю на детской площадке в Санкт-Петербурге, когда женщина пыталась выгнать оттуда детей из центра для ребят с особыми потребностями.

«Видео это распространилось сначала по соцсетям, а вчера я увидел сюжет на Первом канале. Думаю, теперь и эта безумная женщина что-то поймет, и другие люди, которые, быть может, сторонятся больных детей, переосмыслят свое поведение. Вот это пример воздействия, когда средства массовой информации и НКО (а с детьми гуляли воспитатели из некоммерческой организации) действуют сообща», — сказал он.

Итоги конкурса

Жюри конкурса признало лучшими три материала:

«Кадриль уральская, задача первая — не упасть», автор Анастасия Михайлова, опубликован в издании «Шалинский вестник»;

«Когда особенности становятся достоинствами», автор Оксана Булгакова, опубликован на портале GO31.ru;

«„Бермудские треугольники“. Как в Нижегородской области ищут пропавших людей», автор и Злата Медушевская, опубликован на сайте «АиФ в Нижнем Новгороде».

В топ-10 конкурса также попали:

«Как образ жизни. В Рубцовске ежегодно удаются десятки социальных проектов», автор Светлана Лырчикова, опубликован на сайте «АиФ-Алтай»;

«Путешествие по „Радуге“. Как НКО в Чувашии учит людей интересно жить», автор Алена Пчелкина, опубликован на сайте «АиФ в Чувашии»;

«Хороший пример заразителен: как развиваются социальные проекты в сельской местности Краснодарского края», автор Елизавета Погорелова, опубликован на сайте «Кубанские новости»;

«Четвероногий доктор. Чем эффективна иппотерапия и кому она показана?», автор Светлана Дамбуева, блогер;

«Мы все — одна команда», автор Анастасия Запорожская, опубликован в спортивном журнале Железногорска «Молния», Красноярский край;

«Добрый дом. Как живется особенным детям в тренировочной квартире», автор Игорь Польских, опубликован на сайте «АиФ Пенза»;

«Дотянуться до звезд», автор Светлана Синцова, опубликован на сайте «Псковская правда».