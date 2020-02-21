Обезьяньи уши и красные губищи. Студентов обвинили в расизме за модную коллекцию
Как сообщил британский телеканал Skу Nеws, аксессуары на моделях — обезьяньи уши, огромные губы и густые брови — были частью студенческой коллекции, представленной во время показа в Манхэттене в начале этого месяца.
Одна из моделей, афроамериканка Эми Лефевр, даже отказалась надевать некоторые элементы, связанные со стереотипами о чернокожих. Она назвала их «откровенно расисткими». Когда она указала на то, что ей «невероятно неудобно» носить такие аксессуары, ей ответили: «ничего страшного, некомфортно будет всего 45 секунд».
В итоге модель вышла на подиум без этих аксессуаров и покинула показ сразу после своего выхода.
«Я буквально тряслась. Я не могла контролировать свои эмоции. Все мое тело дрожало. Я никогда в своей жизни себя так не чувствовала», — сказала девушка.
Глава учебного заведения извинилась «перед всеми, кто был обижен увиденным». Другие члены руководства колледжа также принесли свои извинения.