Обезьяньи уши и красные губищи. Студентов обвинили в расизме за модную коллекцию

Студенты института фитнеса и технологий в Нью-Йорке (The Fitness Institute of Technology) выпустили скандальную коллекцию. Многие зрители сочли ее расисткой.

Как сообщил британский телеканал Skу Nеws, аксессуары на моделях — обезьяньи уши, огромные губы и густые брови — были частью студенческой коллекции, представленной во время показа в Манхэттене в начале этого месяца.

Одна из моделей, афроамериканка Эми Лефевр, даже отказалась надевать некоторые элементы, связанные со стереотипами о чернокожих. Она назвала их «откровенно расисткими». Когда она указала на то, что ей «невероятно неудобно» носить такие аксессуары, ей ответили: «ничего страшного, некомфортно будет всего 45 секунд».

В итоге модель вышла на подиум без этих аксессуаров и покинула показ сразу после своего выхода.

«Я буквально тряслась. Я не могла контролировать свои эмоции. Все мое тело дрожало. Я никогда в своей жизни себя так не чувствовала», — сказала девушка.

Глава учебного заведения извинилась «перед всеми, кто был обижен увиденным». Другие члены руководства колледжа также принесли свои извинения.