Объект культурного наследия отреставрировали в Воронеже

В Воронеже отреставрировали один из объектов культурного наследия, который находится по улице Депутатской. Специалисты относят это здание к лучшим архитектурным ансамблям города советской эпохи. Об этом написал Infox со ссылкой на Фонд капремонта.

Строители восстановили ветхие фрагменты фасада здания. Также в доме была проведена модернизация систем теплоснабжения, электроснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения.

Объект культурного наследия был построен в Воронеже в период 1931–1942 годов. Во время оккупации города немецкими захватчиками здание было сильно разрушено, однако сразу после войны его восстановили. В 1960-е годы в доме был произведен демонтаж фигуры Сталина в рамках борьбы с культом личности.