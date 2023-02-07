Культура 07 февраля 2023, 12:49 Объединенный музей гражданской авиации вновь заработает в Петербурге

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В среду, 8 февраля, после реконструкции состоится торжественное открытие Объединенного музея гражданской авиации в Петербурге. Об этом написал «Петербургский дневник» со ссылкой на директора музея Натэлу Сафронову.

«Главной задачей музея по-прежнему остаётся образовательно-воспитательная работа со студентами и профориентация молодежи на авиационные профессии, то есть музей должен размещаться в стенах вуза», — сообщила Сафронова.

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Директор музея добавила, что на данный момент создать в городе большой государственный или частный современный авиационный музей невозможно. Однако к этому вопросу можно вернуться через лет десять.

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В день торжественного открытия музея также начнет работу выставка «Личность в истории. К 100-летию Гражданской авиации России».