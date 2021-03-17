Петербургский художник рассказал о своих новых работах

Уличный художник Нельсон Искандарян рассказал «Петербургскому дневнику» о своих новых граффити во дворике на Петроградской стороне.

По данным издания, летом прошлого года коммунальщики закрасили работы художника на фасаде одного из домов, которые украшали здание на протяжении многих лет. Теперь художник работает над новыми идеями.

«Все, что было, то ушло, осталось на фотографиях. Сейчас буду рисовать на стенах здоровенную машину, лошадь, лебедя, жирафа. А вообще, что захочется, то и нарисую», — поделился собеседник издания.