Народный артист России Александр Клюквин, озвучивавший Жан-Поля Бельмондо, обсудил с «Газетой.ru» сообщение о смерти французского актера.

По словам Клюквина, Бельмондо был одним из самых великих и лучших актеров. Он выразил сожаление в связи с кончиной артиста. Клюквин заметил, что актера любил весь мир, поскольку Бельмондо был красив, обаятелен, интересен и мужественен.

«Ушла большая эпоха — не только французского, но и мирового кино. <…> Для меня озвучивание Бельмондо — честь», — признался собеседник издания.