«Нужно иметь уважение»: концерт Линдеманна в Новосибирске потребовали отменить после порноклипа с россиянками
Котик заметил, что в интернете «гуляет ролик порнографического характера, в котором немецкий исполнитель использует русских женщин в своих целях». Активист задался вопросом, кто и что олицетворяет в этом видео.
«В преддверии великого Дня Победы ездит немец, орет фривольного характера песни, <…> напоказ выставляет, как он „пользует“ наших женщин. Это неправильно», — подчеркнул общественник.
Он признался, что спокойно относится к творчеству Rammstein, фронтменом которой является Линдеманн. Запрещать что-то, считает Котик, неправильно. Но сейчас вопрос не в музыке.
«Нужно иметь уважение», — заметил мужчина, уточнив, что это касается как самого Линдеманна, так и всех, кто его защищает.
Пока что Роман Котик только обратился к мэру. Копия его письма к городским властям есть в распоряжении «360».
«Уже сейчас в социальных сетях среди девушек нашего города распространяют приглашения на афтерпати концерта. <…> После таких видеороликов несложно понять, для какой цели немецкий исполнитель приглашает российских женщин на свою вечеринку», — указал в своем обращении житель Новосибирска.
Котик надеется, что «у руководства города здравый смысл возобладает» и концерт Линдеманна запретят.
«Сомневаюсь, что он в какой-нибудь европейской стране так себя ведет», — заключил общественник.
Резонансный клип в рамках нового проекта Тилля Линдеманна разместили на одном из порносайтов. В ролике несколько девушек занимается сексом друг с другом и с самим Линдеманном. Некоторые сцены иначе как порнографией назвать нельзя.