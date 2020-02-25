«Нужно иметь уважение»: концерт Линдеманна в Новосибирске потребовали отменить после порноклипа с россиянками

Концерт Тилля Линдеманна в Новосибирске могут отменить. Открытое письмо к мэру города с такой просьбой направил общественник Роман Котик. В беседе с «360» он заявил, что дело не в музыке. Всему виной пресловутый клип на Till the End.

Котик заметил, что в интернете «гуляет ролик порнографического характера, в котором немецкий исполнитель использует русских женщин в своих целях». Активист задался вопросом, кто и что олицетворяет в этом видео.

«В преддверии великого Дня Победы ездит немец, орет фривольного характера песни, <…> напоказ выставляет, как он „пользует“ наших женщин. Это неправильно», — подчеркнул общественник.

Он признался, что спокойно относится к творчеству Rammstein, фронтменом которой является Линдеманн. Запрещать что-то, считает Котик, неправильно. Но сейчас вопрос не в музыке.

«Нужно иметь уважение», — заметил мужчина, уточнив, что это касается как самого Линдеманна, так и всех, кто его защищает.

Пока что Роман Котик только обратился к мэру. Копия его письма к городским властям есть в распоряжении «360».

Источник фото: телеканал «360»

«Уже сейчас в социальных сетях среди девушек нашего города распространяют приглашения на афтерпати концерта. <…> После таких видеороликов несложно понять, для какой цели немецкий исполнитель приглашает российских женщин на свою вечеринку», — указал в своем обращении житель Новосибирска.

Котик надеется, что «у руководства города здравый смысл возобладает» и концерт Линдеманна запретят.

«Сомневаюсь, что он в какой-нибудь европейской стране так себя ведет», — заключил общественник.

Резонансный клип в рамках нового проекта Тилля Линдеманна разместили на одном из порносайтов. В ролике несколько девушек занимается сексом друг с другом и с самим Линдеманном. Некоторые сцены иначе как порнографией назвать нельзя.