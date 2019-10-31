Новым «Звездным войнам» предрекли антирекорд по сборам

Фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход», который выйдет в середине декабря, побьет антирекорд по сборам в сравнении с остальными частями новой трилогии. Это мнение аналитиков основано на низких показателях предзаказов билетов.

Сайт Box Office Pro оценил сборы в первые выходные в 200 миллионов долларов, а общие — не более 750 миллионов. Аналитики отметили, что это самые низкие суммы в новой трилогии. Например, в 2015 году первая часть «Пробуждение силы» в выходные собрала 247,9 миллиона долларов, а вторая часть — «Последние джедаи» (2017) — 220 миллионов.

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В российский прокат «Звездные войны: Скайуокер. Восход» выйдет 19 декабря. Режиссером картины стал Джей Джей Абрамс — режиссер прошлых эпизодов новой трилогии, фильмов «Миссия невыполнима 3», «Стартрек: Возмездие» и ряда других, а также сериалов «Мир Дикого Запада», «Офис», «Остаться в живых» и еще нескольких.

В октябре глава студии Lucasfilm Кэтлин Кэннеди сообщила, что кинокомпания не планирует ежегодно выпускать по два эпизода «Звездных войн».