Новым Суперменом во вселенной DC станет гей

Художник DC Comics Итан Ван Скиве рассказал о будущем Супермена. По его словам, героя заменят. Новым персонажем будет гей.

«Я только что узнал кое-какую информацию о планах DC. Пока этого никто не знает кроме меня. Думаю, Кларк Кент попрощается с нами. Его собираются заменить Джонатаном Кентом (сын Кларка), а затем объявят, что этот персонаж — гей», — рассказал он во время стрима, опубликованном на YоuТubе-канале ComicArtistPro Secrets.

По предварительным данным, ориентация героя будет раскрыта в серии комиксов «Супермен: сын Кал-Эла». Первый выпуск вышел в июле этого года. Художник отметил, что DC решила попрощаться с классическим Суперменом из-за проблем с авторскими правами, которые уже давно длятся.

Создатели этого персонажа, как оказалось, не получили серьезной прибыли от своего творения, так как все заработанные на бренде «Супермен» средства уходили напрямую в DC. Поэтому было решено заменить персонажа на его сына.