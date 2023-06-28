Культура 28 июня 2023, 14:44 Новым Суперменом в фильме студии DC станет актер Дэвид Коренсвет — СМИ Hollywood Reporter: роль Супермена в фильме «Супермен. Наследие» сыграет Дэвид Коренсвет Кинопоиск

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Стало известно имя исполнителя главной роли в готовящемся фильме режиссера Джеймса Ганна «Супермен. Наследие». По данным издания The Hollywood Reporter, роль героя сыграет актер Дэвид Коренсвет.

Режиссер подыскивал актера, чтобы «освежить» образ Супермена — по задумке Джеймса Ганна, герой должен стать моложе. После просмотра нескольких артистов он остановил выбор на Дэвиде Коренсвете, известном по таким проектам, как «Политик», «Голливуд» и «Карточный домик».

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Утвердили и исполнительницу роли Лоис Лейн — спутницы супергероя. Ее сыграет актриса Рэйчел Броснахэн. Зрители знают ее по сериалу «Удивительная миссис Мейзел».

«Все верно! Они не только невероятные актеры, но и замечательные люди», — высказался об утверждении Коренсвета и Броснахэн Джеймс Ганн в своих соцсетях.

Ранее режиссер заявил, что нельзя исключать возможность создания фильма о темнокожем Супермене. По словам Ганна, исполнительный директор проекта очень воодушевлен, а картина может стать «сказкой из других миров» наподобие «Джокера».