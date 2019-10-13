Новым доктором Дулиттлом станет Роберт Дауни-младший

Эдди Мерфи больше не будет играть роль ветеринара с уникальными способностями. В перезапуске фильма его заменит Роберт Дауни-младший. Об этом актер рассказал на своей странице в Instagram.

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Роберт Дауни-младший снискал всенародную любовь после перевоплощения в Железного человека из киновселенной Marvel. Теперь поклонники увидят его в роли ветеринарного врача Дулиттла, который умеет разговаривать с животными. Раньше роль Дулиттла блестяще играл знаменитый комик Эдди Мерфи.

Звезда «Мстителей» на своей странице в Instagram разместил постер фильма «Удивительное путешествие Доктора Дулиттла». Премьера фильма в России состоится 20 января 2020 года. Вскоре выйдет и официальный трейлер.

На постере Роберт Дауни-младший изображен в окружении животных: гуся, гориллы, белого медведя, жирафа и других. В оригинальной озвучке ленты можно будет услышать Тома Холланда, Рэйфа Файнса, Эмму Томпсон, Селену Гомес. Известно, что в съемках картины принимал участие Антонио Бандерас.