Новым доктором Дулиттлом станет Роберт Дауни-младший
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Роберт Дауни-младший снискал всенародную любовь после перевоплощения в Железного человека из киновселенной Marvel. Теперь поклонники увидят его в роли ветеринарного врача Дулиттла, который умеет разговаривать с животными. Раньше роль Дулиттла блестяще играл знаменитый комик Эдди Мерфи.
Звезда «Мстителей» на своей странице в Instagram разместил постер фильма «Удивительное путешествие Доктора Дулиттла». Премьера фильма в России состоится 20 января 2020 года. Вскоре выйдет и официальный трейлер.
На постере Роберт Дауни-младший изображен в окружении животных: гуся, гориллы, белого медведя, жирафа и других. В оригинальной озвучке ленты можно будет услышать Тома Холланда, Рэйфа Файнса, Эмму Томпсон, Селену Гомес. Известно, что в съемках картины принимал участие Антонио Бандерас.