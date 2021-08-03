Новый трейлер «Венома 2» опубликовали в Сети

Второй дублированный трейлер боевика «Веном 2» появился на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures. В нем Вуди Харрельсон, играющий главного злодея Карнажа, превращается в чудовище и заявляет, что всегда жаждал только одного — бойни.

Также в ролике показали, как журналист Эдди Брок, которого играет Том Харди, пытается установить правила жизни в своем теле для инопланетного Венома. Одно из них — контролировать агрессию и «не жрать людей».

«Хочешь жить в моем теле, соблюдай правила», — говорит он и тут же получает от симбиота по голове.

Во второй части фильме также снимаются Стивен Грэм, Мишель Уильямс, Наоми Харрис и Рид Скотт. Режиссер «Венома 2» — Энди Серкис, снявший «Маугли» и «Дыши ради нас».

В России первая часть «Венома» стала самым кассовым фильмом 2018 года, обогнав «Мстителей: Война бесконечности». Премьера продолжения фильма о самом противоречивом герое вселенной Marvel запланирована на осень.