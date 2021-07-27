Новый трейлер перезапуска «Охотников за привидениями» появился в сети

Новый трейлер перезапуска франшизы «Охотники за привидениями» появился в сети. Ролик представила кинокомпания Sony. Новая картина выйдет под названием «Охотники за привидениями: Наследники». Участвовать в схватке с призраками и монстрами будут юные персонажи. Об этом сообщило РИА ФАН.

Новый фильм станет продолжением лент режиссера Айвана Райтмана с Биллом Мюрреем в главной роли. Сюжет расскажет о семье покойного Игона Спенглера. Герои переедут на доставшуюся им по наследству ферму. Главные герои Фиби и Тревор найдут в новом месте обитания приспособления для охоты за привидениями. Главной находкой станет автомобиль старых охотников. Герои встанут на путь борьбы со сверхъестественными силами.

Создателям трейлера удалось заинтриговать зрителей, не раскрывая при этом подробностей сюжета. Главные роли в картине достались Финну Вулфарду («Очень странные дела»), Кэрри Кун («Гнездо»), Маккенну Грейсу («Одаренная») и Полу Радду («Человек-муравей»). В России фильм выйдет в ноябре 2021 года.