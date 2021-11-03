Новый трейлер «Морбиуса» с Джаредом Лето вышел на YouTube

Второй трейлер триллера «Морбиус» с Джаредом Лето появился на YouTube. Об этом сообщил «Ридус».

Главный герой фильма Майкл Морбиус — ученый, который страдает от неизвестного заболевания и всю жизнь ищет лекарство. Его жизнь находится под угрозой, и он отправляется на остров, где обитают летучие мыши, ДНК которых может дать шанс на выздоровление.

В результате эксперимент заканчивается тем, что болезнь мутирует. В теле Морбиуса оказываются заперты две сущности — человеческая и сверхъестественная. У ученого появляются сверхспособности, но при этом ему необходима кровь.

Режиссером фильма стал Даниэль Эспиноса. Также в фильме сыграли такие актеры, как Тайриз Гибсон из «Форсажа» и Адриа Архона из второго сезона «Настоящего детектива».

Премьера фильма в России состоится 20 января 2022 года.