Новый трейлер игры Cyberpunk 2077 появился в Сети

Польская компания CD Projekt RED на мероприятии Night City Wire выпустила новый анонс игры Cyberpunk 2077.

Изначально разработчики хотели презентовать Cyberpunk 2077 на конференции, но из-за ее отмены компания выпустит несколько эпизодов. Night City Wire — это первый из них, длительность чуть менее получаса.

Cyberpunk 2077 — ролевая компьютерная игра в жанре киберпанк. Она продолжает серию вышедшей в 1990 году настольной игры Cyberpunk 2020. О проекте стало впервые известно еще в мае 2012 года.

Прошлым летом стало известно, что в игре появится Киану Ривз, что вызвало среди фанатов огромный ажиотаж. Образ актера лег в основу персонажа под именем Мистер Фьюжн.

Компания Microsoft ранее объявляла, что игра выйдет 16 апреля 2020 года, но дата была перенесена на 19 ноября. Разработчики пояснили, что срок перенесен из-за недоделанных деталей, которых они не хотели бы видеть в конечном продукте.