Новый трейлер четвертого «Тора» вышел на YouTube

Студия Marvel опубликовала трейлер фильма «Тор: Любовь и гром». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на YouTube.

В новой части будут более подробно раскрыты мир и главные герои «Тора». По сюжету, Тор пытается найти новый путь в жизни. Его помощниками в этом деле становится команда Стражей Галактики.

Новыми актерами в проекте оказались Кристиан Бэйл, Натали Портман, Крис Пратт и другие знаменитости. Премьера назначена на июль 2022 года. Выйдет ли фильм в России, пока неизвестно.

Также режиссером проекта стал Тайка Вайтити, который известен по работе над фильмами «Мандалорец» и «Чем мы заняты в тени». Должность продюсера занял глава студии Marvel Кевин Файги. Кроме того американский актер Рассел Кроу исполнил роль Зевса.