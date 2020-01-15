Новый трейлер «Черной Вдовы» появился в Сети

По данным издания, «Черная Вдова» будет 24 фильмом, который снят по мотивам комиксов Marvel. С точки зрения хронологии его действие происходит между событиями «Первого мстителя: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности».

В центре картины — шпионка Наташа Романофф, которая работает на советские спецслужбы. Главный антагонист истории — Надсмотрщик, он же Таскмастер. Кроме Йоханссон, в съемках приняли участие Рэйчел Вайс («Фаворитка»), Флоренс Пью («Солнцестояние») и Дэвид Харбор («Отряд самоубийц»). Отмечается, что Роберт Дауни-младший вновь предстанет в образе Тони Старка («Железный человек»).

На российских экранах «Черная Вдова» появится в конце апреля.