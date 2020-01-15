Новый трейлер «Черной Вдовы» появился в Сети
Студия Marvel опубликовала новый трейлер блокбастера «Черная Вдова», где главную роль исполнит Скарлетт Йоханссон. Об этом сообщила «Газета.ru».
По данным издания, «Черная Вдова» будет 24 фильмом, который снят по мотивам комиксов Marvel. С точки зрения хронологии его действие происходит между событиями «Первого мстителя: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности».
В центре картины — шпионка Наташа Романофф, которая работает на советские спецслужбы. Главный антагонист истории — Надсмотрщик, он же Таскмастер. Кроме Йоханссон, в съемках приняли участие Рэйчел Вайс («Фаворитка»), Флоренс Пью («Солнцестояние») и Дэвид Харбор («Отряд самоубийц»). Отмечается, что Роберт Дауни-младший вновь предстанет в образе Тони Старка («Железный человек»).
На российских экранах «Черная Вдова» появится в конце апреля.