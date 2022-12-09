Культура 09 декабря 2022, 17:28 Новый том полного собрания сочинений Чайковского презентуют в Московской консерватории 15 декабря

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В Рахманиновском зале Московской консерватории 15 декабря состоится презентация нового тома Академического полного собрания сочинений Петра Чайковского «Всенощное бдение. Опыт гармонизации богослужебных песнопений». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.

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Презентация тома пройдет в стенах бывшего Синодального училища церковного пения, где песнопения «Всенощного бдения» П. И. Чайковского исполнялись синодальным хором под управлением В. С. Орлова, в том числе в присутствии самого композитора.

Академическое полное собрание сочинений Петра Ильича Чайковского — проект Государственного института искусствознания, мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского в Клину и российского музыкального издательства «АвтоГраф». В пресс-службе уточнили, что новое издание призвано отразить музыкальное и литературное наследие композитора.

В презентации 15 декабря примет участие хор студентов Московской консерватории под управлением профессора Алексея Рудневского. На концерте исполнят песнопения из «Литургии святого Иоанна Златоуста», «Всенощного бдения» и «Девяти духовно-музыкальных сочинений» П. И. Чайковского.

Вход на концерт будут осуществлять по спискам, для посещения мероприятия необходимо до 14 декабря сообщить фамилию, имя, и отчество на электронный адрес tchaikovsky2022@mail.ru.