Новый «Терминатор» провалился в прокате

Американский фильм «Терминатор: Темные судьбы» обошелся своим создателям в 185 миллионов долларов, однако в США доход с проката пока составил 29 миллионов, что СМИ уже назвали провалом.

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Картине прогнозировали как минимум 40 миллионов за первые три дня. Суммарно по миру за первые выходные фильм собрал 101,9 миллиона, из которых 28 пришлись на Китай, сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Даже возвращение Джеймса Кэмерона в кресло продюсера и звезд оригинальной серии Линды Хэмилтон и Арнольда Шварценеггера не смогло вызвать интерес у многих поклонников и широкой публики.

Американцы дали фильму не очень хорошие оценки. 56% зрителей составили мужчины, а 78% — люди от 18 до 44 лет. На лиц от 24 до 33 пришлась треть.

Убыток предварительно оценивается в несколько десятков миллионов долларов, для компаний Skydance, Paramount и Disney/Fox, которые вложились в производство и дистрибуцию блокбастера.

Для Skydance это уже второй крупный провал после фильма «Гемини» с Уиллом Смитом.

В России «Терминатор» пока собрал всего 200 миллионов рублей и проиграл первое место мультфильму «Семейка Адамс».