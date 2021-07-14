Новый телеканал о путешествиях откроется в Екатеринбурге

В Екатеринбурге начнет работу новый телеканал о путешествиях «U-Travel». Он запустится вместо телеканала «Студия-41», который недавно прекратил работу, написало Ura.ru.

Об открытии телеканала сообщил бывший глава «Студии-41» Владимир Злоказов. «Не чокаясь. Телеканал „Студия-41“ (Екатеринбург) временно приостановил вещание с 1 июля. На его базе планируется запуск канала о путешествиях „U-Travel“. Сроки начала эфира нового телеканала пока неизвестны», — написал он в Facebook.