Новый скандал разгорелся вокруг продолжения «Секса в большом городе»

Продолжение популярного сериала «Секс в большом городе» под названием «И просто так» часто появляется в новостных заголовках из-за скандалов, которые провоцирует шоу. На этот раз зрители сериала возмутились шуткой о холокосте.

Неизвестно, было это совпадением или нет, но серия с шуткой о холокосте вышла именно во всемирный день памяти этого страшного события — 27 января.

Возмущение вызвала сцена, в которой Энтони Марантино и его парень Джастин приходят в гости к Шарлотт — одной из главных героинь. Реплику, которая задела зрителей, произносит Джастин. «Это еврейский ужин? Вы же знаете, что холокоста никогда не было?» — говорит герой. Шарлотт оскорбляется, услышав это, однако это не спасло сериал от гнева аудитории.

«Вы серьезно шутите про холокост в официальный День памяти жертв?» — пишут зрители в комментариях к серии.

Это уже не первый скандал вокруг продолжения сериала, отметил Peopletalk. Актер Крис Нот, исполнявший роль мужчины мечты Кэрри, был обвинен в домогательствах несколькими женщинами. После этого авторы сериала вырезали несколько сцен с его участием. А после этого российская аудитория сериала возмутилась шуткой про «русских проституток», прозвучавшей в одном из эпизодов.