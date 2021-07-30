Новый сезон сериала «Патриот» появится на экранах до конца лета

До конца лета в эфир телеканала ТНТ вернется сериал «Патриот». Народная комедия получит второй сезон. Об этом сообщили «Дни.ру».

В продолжении сериала зрители смогут увидеть новых героев. По сюжету главный герой Саня вернется из академии ФСБ вместе с новой знакомой — девушкой по имени Айза. Присутствие подруги возмутит жену главного героя. Она попытается выбрать: принять ситуацию такой, какая она есть или попытаться отвадить мужа от новой подруги.

Роль Айзы досталась актрисе Айсулу Азимбаевой. Также среди новых актеров в касте сериала появилась актриса и певица Манана Гогитидзе. Она исполнила роль хозяйки цветочного магазина. Главные роли в сериале исполнили Антон Жижин, Алена Савастова, Анастасия Талызина и другие.

Креативный продюсер картины Алексей Базанов рассказал, что Айза чем-то похожа на главного героя. В новом сезоне девушка узнает о жителях города, а также заведет новых друзей и врагов. Саня же в новом сезоне проверит свои убеждения на прочность.