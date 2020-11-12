Новый сезон «Доктора Кто» пострадал из-за коронавируса

Он будет состоять из восьми серий. Сериал сделают укороченным из-за пандемии коронавируса.

Съемочная команда «сотворила чудо», приступив к съемкам, уверен британский телевизионный сценарист и продюсер Крис Чибнелл. На производство каждого из эпизодов потребуется больше времени, чем обычно. На работу повлияют введенные строгие правила работы на съемочной площадке.

Предположительно, премьера сериала пройдет в конце 2021 года. Роль Доктора Кто снова получила британская актриса Джоди Уиттакер, отметила «Газета.ru».

До выхода нового сезона поклонникам покажут спецвыпуск «Революция далеков». Фрагмент посвятят лучшим друзьям Доктора, которые пытаются жить в его отсутствии.

Сериал снимает канал ВВС. Предыдущие сезоны включали 11 серий.

В центре сюжета «Доктора Кто» лежит рассказ об эксцентричном инопланетянине-гуманоиде, который называет себя Доктором и путешествует во времени и пространстве. Он борется с космическими злодеями и спасает Землю от врагов. В финале 12-го сезона Доктор угодил в вечную тюрьму, его дальнейшая судьба неизвестна.