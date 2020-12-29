Новый сериал с Михаилом Ефремовым покажут в будущем году

Речь идет о психологической драме, режиссером и сценаристом которой является Петр Тодоровский. Помимо прочего, в проекте поучаствовали актеры Оксана Акиньшина, Никита Ефремов и Павел Табаков. Сюжет ленты рассказывает о работниках строительной компании, которые перепутали рейс. Самолет, на котором они должны были лететь, разбивается.

«Пережитый стресс и близость смерти заставляют героев задуматься о жизни, переосмыслить ее и попытаться понять, кто они и чего хотят на самом деле», — пояснили в релизе.

Каждая серия «Полета» детально раскрывает конкретного персонажа. Отмечается, что герои после командировки, из-за которой они чуть не лишились жизни, подписались на некую аферу.