Новый сериал о Фантомасе снимут во Франции

Французский кинопродюсер Вассим Беджи снимет фильм и сериал по романам о Фантомасе. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на The Variety.

Также компания SND приобрела права на экранизацию франшизы. Дата премьеры новых проектов неизвестна.

Беджи отметил, что Фантомас был одним из первых злодеев со сверхъестественными способностями, про которого снимали сериалы и ставили радиоспектакли. Его образом вдохновлялись многие творческие люди, в том числе поэт Гийом Аполлинер.

Также фильм «Соник 3» выйдет 20 декабря 2024 года. Дата выхода совпадает с премьерой нового «Аватара». Создатели обещали добавить в третью часть еще больше погонь и экшна.

«Мы создаем кинематографическую вселенную Соника, поэтому мы знали, что собираемся добавить таких персонажей, как Тейлз и Наклз, новых для фильмов, но любимых геймерами всего мира» — рассказал продюсер проекта Тоби Ашер.

Кроме того, в новом фильме появится персонаж Тень, которого раньше не было. Зрители уже видели в конце титров второго фильма про Соника.