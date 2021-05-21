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    21 мая 2021, 13:01

    Новый роман Коэльо появится в продаже в России летом

    Дарья Морозова

    Новый роман Пауло Коэльо «Лучник» появится в России летом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу издательства «Эксмо-Аст».

    По данным «Мира 24», книга расскажет о мужчине, который является лучшим лучником в стране. Он рассказывает своему помощнику о том, как правильно стрелять из лука. Владение луком в книге является метафорой осознанной жизни.

    «Книга Пауло Коэльо „Лучник“ выходит в издательстве „АСТ“ в мае 2021 года, она поступит в продажу летом 2021 года», — уточнили в пресс-службе.