Новый роман Коэльо появится в продаже в России летом

Новый роман Пауло Коэльо «Лучник» появится в России летом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу издательства «Эксмо-Аст».

По данным «Мира 24», книга расскажет о мужчине, который является лучшим лучником в стране. Он рассказывает своему помощнику о том, как правильно стрелять из лука. Владение луком в книге является метафорой осознанной жизни.

«Книга Пауло Коэльо „Лучник“ выходит в издательстве „АСТ“ в мае 2021 года, она поступит в продажу летом 2021 года», — уточнили в пресс-службе.